В Германии выздоровевших после коронавируса больше, чем инфицированных

Количество выздоровевших после заражения коронавирусом в Германии впервые с начала эпидемии превысило число инфицированных. Об этом сообщил в воскресенье берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву страны), сообщает ТАСС.

По его данным, количество подтвержденных случаев заражения в ФРГ составляет 120 479. Выздоровели 60 200 пациентов. От последствий заражения коронавирусом в стране умерли 2 673 человека. Таким образом, число инфицированных составляет 57 606.

Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является Бавария, где, согласно информации института, заразились 32 282 человека и умерли 786. Затем следуют Северный Рейн — Вестфалия с 24 267 инфицированными и 495 летальными исходами и Баден — Вюртемберг с 24 078 случаями заражения и 649 умершими.

 

| 2020-04-12T14:46:46+00:00 12 апреля 2020, 16:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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