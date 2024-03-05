После публикации Россией прослушки обсуждения высокопоставленными офицерами бундесвера поставок Украине ракет TAURUS министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила о готовности немецких спецслужб к обороне. «Мы еще больше усилили наши меры защиты от шпионажа и дезинформации и постоянно реагируем на текущие события», — указала она в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном во вторник, 5 марта.

«Пропагандистский аппарат Путина хочет дискредитировать наше государство, манипулировать формированием общественного мнения и расколоть наше общество. Ничего этого Путину не удастся», — уверена глава МВД Германии.

По ее словам, немецкая контрразведка, которой занимается Федеральное ведомство по защите Конституции, была значительно усилена в кадровом и технологическом плане. Противодействие деятельности российских спецслужб остается одним из ключевых направлений работы контрразведки, подчеркнула Нэнси Фезер.

Комитет бундестага по обороне должен обсудить дело об утечке секретной информации на специальном заседании, намеченном на 11 марта. По словам главы комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман, к этому времени появится больше информации для анализа. В интервью газете Rheinische Post она уточнила, что обсуждение будет посвящено тому, «насколько наши учреждения готовы к гибридной атаке».

Напомним, главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала 38-минутную аудиозапись, на которой «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают возможность ударов по Крымскому мосту ракетами TAURUS.

Позднее Минобороны ФРГ признало факт перехвата разговора, но не комментировало его содержание. «В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или расшифрованную версию, которая распространяется в социальных сетях», — пояснили в ведомстве.

Британская газета The Sunday Times 3 марта написала, что 19 февраля глава ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхарц, находясь в отеле в Сингапуре, воспользовался незащищенным от прослушки ПО Webex на своем смартфоне при обсуждении в режиме видеоконференции конфиденциальной военной информации. (DW)