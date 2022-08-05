Вывоз миллионов тонн зерна из Украины на судах вряд ли возможен, уверены эксперты Кильского института мировой экономики (IfW). Для вывоза 20 миллионов тонн хранящегося в Украине зерна прошлогоднего урожая необходимо отправить около 570 судов, подсчитали они. «Сейчас снова начинается уборка зерна, для которого срочно нужны хранилища, поэтому необходимо полностью использовать и другие транспортные возможности, такие как поезда и грузовой автотранспорт», — заявил в пятницу, 5 августа, глава Кильского торгового индикатора IfW Винсент Штамер.

22 июля в Стамбуле заключено соглашение с РФ и Украиной при посредничестве ООН и Турции, целью которого является прекращение блокады украинских портов. Предполагается, что экспорт будет осуществляться из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного

1 августа из порта Одессы вышел первый сухогруз с украинским зерном, спустя два дня он прошел проверку в Стамбуле и направился в Ливан. 5 августа министерство обороны Турции сообщило, что еще три судна с украинским зерном вышли в море — стоявшие в Черноморске сухогрузы Polarnet и Rojen направились, соответственно, в Карасу (Турция) и в британский Тизпорт, а Navistar вышел из одесского порта с кукурузой, предназначенной для выгрузки в Ирландии. В общей сложности на борту этих судов — более 58 тысяч тонн кукурузы.

По данным украинских властей, более 20 млн тонн из урожая прошлого года все еще ожидают экспорта. Он стал невозможен из-за блокады украинских черноморских портов в результате российского вторжения в Украину. (DW)