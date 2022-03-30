Совет по экономическому развитию в ФРГ снизил прогноз развития на 2022 год из-за ситуации на Украине, рост ВВП может составить всего 1,8%, в ноябре прошлого года эксперты прогнозировали на текущий год 4,6% роста.

Как заявили на брифинге в Берлине представители совета, возможное прекращение поставок энергоносителей из России может привести к тому, что экономика Германии, которая «пока не восстановилась полностью после кризиса, вызванного коронавирусом, скатится «в еще более глубокую рецессию, инфляция вырастет еще больше», в частности, ее рост может составить более шести процентов.