Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогноз по экономике Азербайджана.

АБР прогнозирует рост реального ВВП Азербайджана на 3,4 % в 2025 году и на 3,3 % в 2026 году. Это на 0,8 процентного пункта выше по сравнению с предыдущими оценками.

В целом, АБР оценивает среднегодовой рост экономики Азербайджана в 2025–2026 годах на уровне 3,35 %.

Банк также прогнозирует, что экономический рост в странах Кавказа и Центральной Азии снизится с 5,7 % в 2024 году до 5,4 % в 2025 году и до 5 % в 2026 году.

АБР объясняет это замедлением экономической активности в регионе из-за слабого внешнего спроса.