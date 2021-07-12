Политики и общественные деятели в ФРГ призывают ограничить права граждан, непривитых от COVID-19, дискуссия идет на фоне роста темпов кампании по вакцинации в стране.

«Полная и неограниченная свобода — только с вакцинацией. Без вакцинации нет свободы, во всяком случае, в той форме, как мы себе это представляем», — заявил в понедельник после заседания правительства в Мюнхене премьер-министр Баварии и соратник канцлера Ангелы Меркель по правящему альянсу ХДС/ХСС Маркус Зёдер.

Он добавил, что дальнейшее открытие заведений и учреждений, которые были закрыты в связи с локдауном на фоне пандемии коронавируса, прямо зависит от роста числа вакцинированных граждан в стране.