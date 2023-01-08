В Германии спецподразделения полиции по борьбе с терроризмом в ночь на воскресенье, 8 января, задержали 32-летнего гражданина Ирана по подозрению в подготовке исламистского теракта. Полицейский спецназ штурмовал квартиру иранца в городе Кастроп-Рауксель около полуночи. Подозреваемого, а также еще одного мужчину, предположительно его брата, вывели на улицу в одном нижнем белье и футболке и посадили в полицейский фургон. Ни тот, ни другой не оказывали сопротивления.

«Обвиняемый подозревается в подготовке тяжкого насильственного деяния, представляющего угрозу для государства», — сообщил представитель прокуратуры. Задержанного обвиняют в том, что он раздобыл боевое отравляющее вещество рицин, а также высокотоксичный цианид. В следственных органах не уточнили, насколько далеко он продвинулся в подготовке теракта. Не сообщается и о возможных целях террористического нападения.

По сведениям газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало иранца в поле зрения на протяжении нескольких дней. Информация о подготовке теракта поступила к немецким силовикам от «дружественной спецслужбы». (DW)