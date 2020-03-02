В Германии предложили ввести санкции против России из-за Идлиба

 Глава комитета по международной политике бундестага, кандидат в председатели партии немецких консерваторов — Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген призвал ввести санкции против РФ в связи с ситуацией в Идлибе.
«Дружеские призывы (к России) со стороны европейских министров иностранных дел совершенно бесполезны. Мы должны ясно дать понять: есть политическое и массивное экономическое давление на (президента РФ Владимира) Путина, на Россию, если он не прекратит эту войну (в сирийском Идлибе – ред.) и не сядет за стол переговоров», — сказал Реттген в прямом эфире телеканала n-tv.
«Если бы это была французско-германская инициатива (о санкциях – ред.), совместно с другими, это было бы эффективно», — добавил он.
| 2020-03-02T19:56:44+00:00 2 марта 2020, 19:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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