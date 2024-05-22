Швеция, Нидерланды, Чехия и Эстония призывают другие страны-члены ЕС рассмотреть возможность ввода санкций против Грузии после принятия в стране проекта закона «об иностранных агентах».

Как передает # , об этом сообщило издание The Financial Times со ссылкой на источники.

Предложенные меры предусматривают приостановку действующего с 2017 года безвизового режима для граждан Грузии, а также точечные санкции и заморозку средств из европейских фондов.

Источники рассказали о том, что рассматриваются «различные меры давления» на правительство Грузии, а вопрос ввода санкций предлагается обсудить на следующей неделе в ходе встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Вместе с тем, есть опасения, что отмена безвиза с Грузией может «привести к неприятным последствиям», сообщает издание.

Напомним, что парламент Грузии 14 мая принял проект закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении. Президент Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект. Документ обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.