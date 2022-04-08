Власти германской федеральной земли Нижняя Саксония ужесточили правила проведения пророссийских шествий и демонстраций в свете войны России против Украины. Соответствующий указ региональный министр внутренних дел Борис Писториус издал в пятницу, 8 апреля.

В частности, документ определяет конкретные символы, публичная демонстрация которых будет пресекаться полицией. К ним относятся флаг Советского Союза и черно-оранжевая т.н. георгиевская лента. «В контексте войны и то, и другое явно следует интерпретировать как символы территориальной экспансии российского государства», — заявили в региональном МВД в Ганновере.

Нижняя Саксония не позволит злоупотреблять защищенным конституцией правом на собрания, указал Писториус. «Мы не допустим, чтобы митинги превращались в российско-националистические демонстрации силы и проходили на наших улицах как своего рода празднование победы», — подчеркнул он. Власти региона еще в конце марта объявили об угрозе преследования в рамках уголовного права за использование знака Z в общественных местах. (DW)