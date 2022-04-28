Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Об этом сообщил Der Spiegel.

За соответствующее предложение проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов парламента Германии, 100 – против, семь депутатов воздержались, заявил вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицкий.

Как отмечает немецкое издание, решение парламента позволяет федеральному правительству ФРГ «поставлять эффективные, в том числе тяжелые вооружения и сложные системы через Германию» в Украину. Экспорт вооружений будет обсуждаться в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО.

Руководитель фракции «Партия зеленых» (входит в правительственную коалицию) Бритта Хассельманн назвала новые поставки оружия в Украину уравновешивающим действием – «с одной стороны не стать участником войны, а с другой – не отдать Украину агрессору [президенту РФ Владимиру] Путину без защиты».

В то же время лидер Христианско-демократического союза (ХДС, в оппозиции к правительству ФРГ) Фридрих Мерц обвинил канцлера Олафа Шольца в том, что он несколько недель уклонялся от обсуждения вопроса поставок оружия Украине.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

(gordonua.com)