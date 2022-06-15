Сегодня Высший земельный суд Мюнхена начнет рассматривать уголовное дело в отношении уроженца Чечни, которого обвиняют в организации покушения на правозащитника, брата оппозиционного ютуб-блогера Тумсо Абдурахманова, Мухаммада Абдурахманова, сообщает Кавказ.Реалии.

По данным прокуратуры Германии, организовать убийство критика режима обвиняемому, который в сообщениях следствия фигурирует как Валид Д., в 2020 году поручили спецслужбы Чечни. Адрес проживания Абдурахманова на территории Германии обвиняемому якобы сообщил один из сотрудников Ведомства по охране конституции ФРГ – правоохранительные органы начали расследование по факту разглашения секретных сведений.

Как сообщает Deutsche Welle, дело о покушении строится в том числе на показаниях главного свидетеля – также уроженца Чечни который должен был стать исполнителем убийства. Свидетель в декабре 2020 года рассказал об этом самому Абдурахманову.

В доме обвиняемого провели обыск – у него нашли пистолет Макарова с глушителем. Судить Валида Д. будут за организацию тяжкого преступления и нарушение закона об оружии.

Перед началом процесса Абдурахманов обратился к суду с письменным заявлением, в котором сообщил о политической подоплеке неудавшегося покушения.