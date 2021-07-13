Вооруженные силы Германии — бундесвер во вторник, 13 июля, ввели в эксплуатацию собственный космический центр, который разместился на базе в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе страны. «Космос … стал критической инфраструктурой, которую необходимо защитить», — цитирует агентство Reuters министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, присутствовавшую на открытии центра.

Основными задачами космического центра, расположенного в городе Уэдеме близ границы с Нидерландами, является защита шести немецких военных спутников, находящихся на орбите, отслеживание космического мусора и анализ разведывательной деятельности других государств в космосе..

По данным министра обороны Германии, в работе космического центра сегодня задействованы около 80 человек. Их численность может быть увеличена до 250.