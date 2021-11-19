В Германии в недалёком будущем может быть легализовано употребление марихуаны. Об этом договорились три партии, которые ведут сейчас переговоры о формировании нового правительства — сообщает издание Politico со ссылкой на немецкие СМИ.

Социал-демократы, «Зелёные» и Свободные демократы договорились легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях и продажу каннабиса взрослым в специализированных магазинах. На право продажи марихуаны будет выдаваться лицензия, условиями получения которой будут гарантии контроля качества и запрет на продажу продукции несовершеннолетним. Пока неясно, будет ли также легализовано выращивание конопли с целью получения марихуаны.

В данный момент каннабис легализован в Германии для употребления в медицинских целях. «Зелёные» и СвДП долгое время выступают за полную легализацию марихуаны — при условии государственного контроля за рынком.