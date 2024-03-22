Власти Германии легализовали употребление, хранение и выращивание каннабиса: закон об этом, одобренный властями страны, вступает в силу 1 апреля. Однако Берлин не пошел по пути Канады, где марихуана открыто продается в магазинах, и разрешил ее распространение только через частные клубы.
Закон о легализации марихуаны ранее уже был одобрен Бундестагом, а теперь прошел и через верхнюю палату немецкого парламента Бундесрат, в которую входят представители правительств 16 федеральных земель Германии.
Некоторые депутаты Бундесрата пытались заблокировать легализацию, однако соответствующая резолюция не набрала достаточного числа голосов, и это означает, что закон вступит в силу.
Как передает Deutsche Welle, правила обращения марихуаны в Германии будут такими:
- Взрослые граждане страны в возрасте от 18 лет будут иметь право иметь с собой до 25 граммов марихуаны для собственного употребления.
- Употребление каннабиса в общественных местах разрешено в том случае, если рядом нет детей или спортивных учреждений. Оно также будет запрещено в пешеходных зонах с 07:00 до 20:00.
- Взрослые также смогут хранить у себя дома до 50 граммов марихуаны и выращивать до трех растений каннабиса.
- С 1 июля этого года выращиванием и продажей марихуаны смогут заниматься специальные частные клубы, членами каждого из которых не могут быть больше 500 человек.
- Для несовершеннолетних марихуана остается вне закона.
Легализация марихуаны была одним из предвыборных обещаний немецкой Партии зеленых, которая вошла в правящую коалицию вместе с социал-демократами (СДПГ) и либеральными Свободными демократами (СвДП).
Как отмечает Politico, нынешняя декриминализация марихуаны — лишь первый шаг, после которого правительство Германии может полностью ее легализовать. Ожидается, что на следующем этапе в стране появятся рассчитанные на пять лет пилотные программы по созданию магазинов для открытой продажи каннабиса.
Ранее Reuters сообщало, что легализация марихуаны позволит Германии привлечь в бюджет около 4,7 млрд долларов в год и создать 27 тыс. новых рабочих мест. Агентство передавало, что в 2021 году в Германии каннабис употребляли около 4 млн человек, 25% из них — в возрасте от 18 до 24 лет.