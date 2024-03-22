Власти Германии легализовали употребление, хранение и выращивание каннабиса: закон об этом, одобренный властями страны, вступает в силу 1 апреля. Однако Берлин не пошел по пути Канады, где марихуана открыто продается в магазинах, и разрешил ее распространение только через частные клубы.

Закон о легализации марихуаны ранее уже был одобрен Бундестагом, а теперь прошел и через верхнюю палату немецкого парламента Бундесрат, в которую входят представители правительств 16 федеральных земель Германии.

Некоторые депутаты Бундесрата пытались заблокировать легализацию, однако соответствующая резолюция не набрала достаточного числа голосов, и это означает, что закон вступит в силу.

Как передает Deutsche Welle, правила обращения марихуаны в Германии будут такими:

Взрослые граждане страны в возрасте от 18 лет будут иметь право иметь с собой до 25 граммов марихуаны для собственного употребления.

Употребление каннабиса в общественных местах разрешено в том случае, если рядом нет детей или спортивных учреждений. Оно также будет запрещено в пешеходных зонах с 07:00 до 20:00.

Взрослые также смогут хранить у себя дома до 50 граммов марихуаны и выращивать до трех растений каннабиса.

С 1 июля этого года выращиванием и продажей марихуаны смогут заниматься специальные частные клубы, членами каждого из которых не могут быть больше 500 человек.

Для несовершеннолетних марихуана остается вне закона.

Легализация марихуаны была одним из предвыборных обещаний немецкой Партии зеленых, которая вошла в правящую коалицию вместе с социал-демократами (СДПГ) и либеральными Свободными демократами (СвДП).

Как отмечает Politico, нынешняя декриминализация марихуаны — лишь первый шаг, после которого правительство Германии может полностью ее легализовать. Ожидается, что на следующем этапе в стране появятся рассчитанные на пять лет пилотные программы по созданию магазинов для открытой продажи каннабиса.