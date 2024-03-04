Германский профсоюз GDL, представляющий интересы машинистов и операторов железных дорог, призвал к забастовке в четверг и пятницу. Она пройдет параллельно с крупной стачкой наземного персонала авиакомпании Lufthansa.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Сообщается, что машинисты пассажирских поездов сложат работу с 02:00 четверга, забастовка продлится 35 часов. Грузовые поезда перестанут курсировать за день этого — с 18:00 среды.

С учетом того, что две забастовки накладываются друг на друга по времени, ожидаются серьезные логистические сложности по всей Германии.

Причина забастовки — тарифный конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и GDL. Последний требует повышения заработной платы машинистов на 555 евро в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов. Переговоры велись с начала ноября прошлого года, но зашли в тупик. Последняя крупная стачка железнодорожников прошла 29 января.