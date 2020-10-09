В генпрокуратуре Бразилии не согласились с заявлением Болсонару о победе над коррупцией

Следователи самой масштабной в истории Бразилии антикоррупционной операции «Автомойка» не согласны с президентом республики Жаиром Болсонару, заявившим накануне о победе над коррупцией в стране. Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте Генеральной прокуратуры Бразилии.

«Высказывание [Болсонару] свидетельствует о непонимании [главой государства] актуальности проводимой работы и необходимости ее продолжения, и более того, подкрепляют мнение об отсутствии реальной приверженности [президента] укреплению механизмов борьбы с коррупцией», — говорится в документе. По мнению следователей, коррупция в Бразилии носит характер «эндемического заболевания», что подтверждается недавними операциями правоохранителей.

«Вчера, в день, когда прозвучали заявления президента, была проведена 76-я фаза операции [«Автомойка»], в ходе которой были изъяты наличные на сумму, равную 4 млн реалов (более $700 тыс. по текущему курсу), в рамках расследования преступлений против [государственной нефтегазовой компании] Petrobras», — отмечают в прокуратуре. Как утверждают следователи, их работа сталкивается с противодействием со стороны «могущественных сил».(ТАСС)