В Газахе «любителей» хамама доставили в отдел полиции

В отдел полиции Газахского района поступила информация о том, что баня (хамам) «Исрафил Ага» на территории района продолжает действовать вопреки требованиям санитарно-карантинного режима.

Об этому Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и доставили сотрудников объекта и клиентов (6 человек) в отдел полиции. С гражданами была проведена профилактическая беседа и разъяснены правила карантинного режима. В отношении 3 участников составлены протоколы по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 200 манатов на каждого.

В отношении владельца хамама Эльданиза Азимова составлен протокол и направлен в суд для рассмотрения.

Решением суда владелец объекта был арестован в административном порядке сроком на 10 суток.