Второй тур выборов главы администрации начался в воскресенье в Гагаузской автономии Молдовы.

«В 07:00 (08:00 по бакинскому) открылись 65 избирательных участков», — сообщила корреспонденту ТАСС глава центральной избирательной комиссии автономии Яна Коваленко. Участки для голосования будут работать до 21:00.

Во второй тур выборов вышли представители оппозиционных партии «Шор» и Партии социалистов Республики Молдова Евгения Гуцул и Григорий Узун, получившие по 26% в ходе голосования 30 апреля. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть от внесенных в списки избирателей. Первые предварительные результаты в ЦИК обещают огласить в ночь на понедельник.

Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет ее в вопросах внешней политики, становится членом молдавского правительства.