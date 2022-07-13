Главный прокурор Украины по военным преступлениям и представители судебных органов всей Европы встречаются в четверг в Гааге для координации расследования преступлений, совершенных с момента российского вторжения в Украину, произошедшего почти пять месяцев назад.

В Нидерландах проходит Конференция по привлечению к ответственности за преступления в Украине, на которой решаются сложные задачи по обмену доказательствами, стратегии судебного преследования и предоставлению международных экспертных знаний по военным преступлениям следователям на местах.

По словам лидеров Украины и Запада, после вторжения России военные преступления широко распространены – от убийств и пыток до изнасилований, грабежей и насильственных депортаций.

В конференции принимают участие прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамила Паттен.

Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь Энтони Блинкен выступят по видеосвязи. (Голос Америки)