На фоне массовых антироссийских санкций, веденных в связи с вторжением РФ в Украину, страны «Большой семерки» упрекнули Швейцарию в том, что она недостаточно борется с уклоняющимися от санкций российскими олигархами.

Как сообщает Financial Times, послы G7 в Берне, а также посол ЕС направили соответствующее письмо швейцарскому правительству.

В документе послы отметили, что руководству Швейцарии следует провести дополнительную работу для обеспечения соблюдения санкций.

В письме говорится, что российские олигархи использовали швейцарские законы о неприкосновенности частной жизни и другие «лазейки», чтобы спрятать миллиарды франков в офшорах.

Послы G7 указали на действующий в стране закон о защите граждан с двойным гражданством, законных резидентов, лиц, имеющих юридические связи со швейцарскими организациями, и лиц, имеющих косвенное бенефициарное владение. Такие лазейки подвергают Швейцарию репутационным рискам, отметили в G7. (УНИАН)