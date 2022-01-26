Шестеро россиян задержаны в Германии при попытке нелегального въезда в страну, речь идет о семье с несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции ФРГ.

По данным правоохранителей, около 4:30 утра они проверили две машины, следующие из Польши, и обнаружили там шестерых граждан России. Это была семья с четырьмя детьми в возрасте от одного года до девяти лет.

Россияне предъявили «только просроченные польские документы о разрешении на жительство». Водители машины оказались украинцами, им запретили въезд в Германию. В отношении 40-летнего отца и 29-летней матери начали расследование по подозрению в несанкционированном въезде. В данный момент семья находится в пункте первичного приема мигрантов земли Бранденбург.