Украинская сторона заверила ЕС в том, что поставляемое ей оружие не будет использоваться для обстрелов российской территории. Об этом заявила в среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая в Бундестаге.

«Нам и не пришлось требовать подтверждений или гарантий [того, что Украина не будет использовать поставляемое ей оружие для обстрела территории РФ], но Украина сама дала такие заверения», — сказала она. «Коллега [украинский министр обороны Алексей] Резников был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в различных заседаниях, ему было очень важно четко заявить о том, что это оружие будет использоваться только для обороны, но что не будет обстрела российской территории. Он четко это объяснил», — утверждала Ламбрехт.

Во вторник правительство ФРГ впервые опубликовало список вооружений, предоставленных Украине, и план дальнейших поставок, который включает, в частности, 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars и другие вооружения, 22 грузовика, 80 пикапов Toyota. Всего в списке уже поставленных Украине вооружений и материалов — 38 позиций, в перечне запланированных — еще 25.