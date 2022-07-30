Министерство здравоохранения Испании в пятницу подтвердило первую смерть от обезьяньей оспы – это первый известный случай в Европе.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Pais.

По последним данным Национальной сети эпидемиологического надзора Испании, в стране было обнаружено 4298 инфицированных оспой обезьян, из них 120 (3,2%) были госпитализированы и один умер.

Большинство инфицированных в Испании (4081) мужчины. Их возраст колеблется от 10 месяцев до 88 лет, в среднем – 37 лет. 3458 случаев связано с мужчинами, которые имели секс с мужчинами.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения всего зафиксировала лишь пять летальных исходов у инфицированных обезьяньей оспой, из них один – в Бразилии, также в эту пятницу.