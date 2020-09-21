В Европарламенте предложили открыть офис белорусской оппозиции в Брюсселе

Депутаты Европарламента предложили создать в Брюсселе официальное представительство белорусской оппозиции на постоянной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы миссии парламента по связям со странами Восточного партнерства Андрюса Кубилюса.

«Не пора ли рассмотреть возможность открытия информационного офиса демократической Беларуси в Брюсселе», — заявил Кубилюс.

Он добавил, что постоянный обмен информацией с Беларусъю крайне важен для существования политических институтов Евросоюза.

Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета 14 августа.