Рабочая группа с участием вице-премьеров Азербайджана, Армении и России соберется в этом месяце. Об этом сообщили Sputnik Армения в аппарате вице-премьера Мгера Григоряна.

Дата встречи уточняется, добавили в аппарате вице-премьера.

Отметим, рабочая группа обсуждает вопросы разблокировки коммуникаций в регионе вокруг Карабаха (в частности, железных и автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном). Рабочая группа была создана на основе заявления лидеров трех стран в январе 2021 года. В последний раз встреча рабочей группы прошла в октябре 2021-го.