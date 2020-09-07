«В этих условиях Армения будет приглашать в регион Россию» — эксперт

В эти дни военнослужащие Азербайджана и Турции в рамках соглашения о военном сотрудничестве провели в Нахчыванской автономной республике первый этап масштабных тактических и летно-тактических учений с участием сухопутных войск и авиации двух стран.

В учениях были задействованы свыше 2,6 тыс. человек личного состава, более 200 танков и другой бронетехники, около 180 ракетных, артиллерийских и минометных установок, 18 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, более 30 средств ПВО и около 320 единиц автомобильной техники.

Одновременно азербайджанская сторона отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в сентябре на юге России с 15 по 26 сентября.

«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей», — отметили в Министерстве обороны Азербайджана.

Политолог Ильгар Велизаде в комментарии для # предположил, что Азербайджан после товузских событий больше не станет участвовать ни в одном учении, где будет принимать участие армянская сторона.

«Армения является членом ОДКБ, и она должна участвовать в подобных мероприятиях, в то время как у Азербайджана нет никаких подобных обязательств», — пояснил он.

Касаясь карабахского вопроса и ситуации вокруг переговорного процесса, политолог отметил: «Все прекрасно понимают, что переговорного процесса нет, а если и будет, он будет бессмысленным. Достаточно очевидно, что все стороны готовятся к войне, и в этом случае Армения будет приглашать в регион Россию».

По его словам, Ереван прекрасно понимает, что в одиночку не справится, поэтому будет просить о помощи Россию.

«Это понимают все и в самом Ереване, и в Москве, и в Баку. В этих условиях Азербайджан активизирует военно-политические взаимоотношения с Турцией. Естественно, что Азербайджан не заинтересован, чтобы Россия и Турция участвовали в войне, но Армения думает иначе, для нее важно участие России», — добавил он.

По мнению Велизаде, сложилась очень зыбкая ситуация, поскольку отказ Азербайджана в участии на учениях «Кавказ-2020» преподносится как антироссийские действия.

«В августе Азербайджан участвовал в Каспийских учениях, Баку с официальным визитом посетил Сергей Шойгу, вслед за ним в Баку побывал первый заместитель Минобороны России, и все это говорит о том, что активные связи между азербайджанскими военными и российскими есть. С другой стороны, я бы хотел отметить, что Азербайджан пытается показать эту ситуацию не как направленную против Москвы, да и сама Россия тоже это пытается показать.

Здесь другая ситуация, мы еще ждем от российской стороны объяснения характера поставок военного груза в Армению. Шойгу говорит, что это были строительные грузы, в Азербайджане так не думают. Баку не верит кремлевской версии, а там не раскрывают характер поставок», — подчеркнул он.

Велизаде считает, что Армения пытается столкнуть лбами Россию с Турцией и Азербайджаном, но Баку и Москва не хотят обострять ситуацию, стараются не обрывать концы и продолжают диалог.

«Россия понимает, что осложнять геополитический фон в регионе не стоит, так как это может дорого ей обойтись. Но этого хочет Армения, которая настойчиво толкает Россию к обострению. Кстати, последние заявления Лаврова показывают, что Москва как можно скорее хочет посадить стороны за стол переговоров для того, чтобы снизить риски для России», — резюмировал он.