Международная федерация футбола (ФИФА) не намерена приглашать каталонскую «Барселону» принять участие в клубном чемпионате мира 2025 года в США, который будет проходить в обновлённом формате. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, поскольку на клубном чемпионате мира 2025 года Ла Лига может быть представлена только двумя командами, а мадридский «Реал» уже получил приглашение на него как победитель Лиги чемпионов сезона-2021/2022, то от испанской Примеры в этом турнире может принять участие ещё один клуб.

Однако подчёркивается, что ФИФА не будет приглашать на турнир «Барселону» по причине того, что в отношениях между организацией и каталонским клубом существует напряжённость. Причина этой напряжённости может быть связана с тем, что руководство сине-гранатовых поддерживает проект создания Суперлиги.

Напомним, в обновлённом варианте клубного чемпионата мира примут участие 32 команды: из Европы будет представлено 12 клубов, из Южной Америки – шесть, из Африки, Азии и КОНКАКАФ – по четыре команды, из Океании – одна. Сам турнир пройдёт в США.