Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила новый формат клубного чемпионата мира, сообщается на сайте организации.

Турнир получил официальное название Mundial de Clubes FIFA, в нем примут участие 32 клуба — из каждой из шести конфедераций. Наибольшее число квот получил УЕФА (Европа) — 12, 6 мест у КОНМЕБОЛ (Южная Америка), по 4 получили КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка), CAF (Африка) и AFC (Азия), одна команда представит Океанию, а также одну путевку получит хозяин турнира.

— Клубы играют фундаментальную роль в мировом футболе. Клубный чемпионат мира по футболу станет важной вехой в предоставлении командам всех конфедераций подходящей сцены, на которой они смогут блистать и показать свой высокий уровень, — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Подтверждено участие европейских команд: «Манчестер Сити», «Челси» (обе — Англия), «Реал» (Испания), «Пари Сен‑Жермен» (Франция), «Интер» (Италия), «Бавария» (Германия), «Бенфика» и «Порту» (обе — Португалия). Также в турнире точно примут участие «Аль‑Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Аль‑Хиляль» (Саудовская Аравия»), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Монтеррей», «Леон» (обе — Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Палмейрас», «Фламенго», «Флуминенсе» (все — Бразилия).

Первый розыгрыш соревнований пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года. Групповой этап будет состоять из восьми групп по четыре команды в каждой, играющих по круговой системе с одной игрой.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала, в плей‑офф они также проведут по одному матчу на каждой стадии. Матча за третье место не предусмотрено. (sportbox.ru)