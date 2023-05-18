Полиция безопасности Эстонии считает, что в стране полностью ликвидирована «резидентура российских спецслужб». Об этом заявил назначенный глава ведомства Марго Паллосон.

«Резидентура российских спецслужб из Эстонии выслана, разведывательной резидентуры [РФ] у нас нет», — приводит его слова в четверг портал эстонского гостелерадио ERR.

По оценке Паллосона, наибольшая угроза в плане деятельности спецслужб исходит от посещения России жителями Эстонии. «Большая часть вербовки, конечно, происходит на территории Российской Федерации», — отметил он. За 15 лет в Эстонии за сотрудничество с российскими спецслужбами были осуждены 20 человек.

По мнению назначенного главы департамента полиции безопасности, который приступит к исполнению обязанностей через месяц, утрата резидентуры компенсируется технической разведкой. «Киберразведка, сигнальная разведка продолжаются», — утверждал он. (ТАСС)