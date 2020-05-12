В Эстонии призвали сохранить оборонные расходы в НАТО

Министр обороны Эстонии Юри Луйк призвал сохранить расходы на оборону на прежнем уровне, несмотря на пандемию коронавируса. С таким заявлением он выступил в ходе видеоконференции с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Германия оказала значительную поддержку союзникам в этом кризисе как через НАТО, так и через Европейский союз, и на двусторонней основе, и мы должны учитывать, что такая поддержка действительно очень важна для будущего, — приводит его слова пресс-служба министерства обороны Эстонии. — Решения о предоставлении помощи могут быть во время кризиса крайне непопулярными на внутригосударственном уровне, но союзники должны поддерживать друг друга даже в трудные времена, чтобы сохранить единство и солидарность».

Он также призвал НАТО сохранить «свою нынешнюю оборонительную и сдерживающую позицию», утверждая, что «РФ не сократила военную активность у границ» балтийской республики. (ТАСС)