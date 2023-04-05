В Эстонию в среду прибудут зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Испании NASAMS, которые на этой неделе заступят на боевое дежурство.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом заявил эстонскому каналу ERR министр обороны Ханно Певкур.

«Мы заключили первое соглашение с испанцами, оно будет длиться четыре месяца. Что будем дальше? Этот вопрос сейчас обсуждается в НАТО. Конечно, мы бы хотели видеть такую же систему, которая у нас сейчас действует с истребителями», — сообщил он.

Он отметил, что Эстония хочет добиться у союзников по НАТО ротации комплексов ПВО, так же, как проводится ротация истребителей, охраняющих воздушное пространство стран Балтии.

Зенитные ракетные комплексы NASAMS прибудут в порт Палдиски. Личный состав и командир испанского контингента уже расквартированы на авиабазе Эмари.

Срок тендера на закупку Эстонией ЗРК завершится через месяц. Пока известно, что поступило более пяти предложений. Госзакупка проводится совместно с Латвией.

Согласно планам министерства обороны, зенитные ракетные комплексы должны поступить на вооружение Сил обороны к 2025 году.

NASAMS — передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Батарея включает радиолокационную станцию, буксируемую пусковую установку с шестью контейнерами для ракет AMRAAM с дальностью до 40 км и командным пунктом управления. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.