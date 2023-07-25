Европейский Союз готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через «коридоры солидарности» после выхода России из «зернового соглашения».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление европейского комиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского, которого цитирует Sky News .

«Мы готовы экспортировать почти все. Это около 4 миллионов тонн в месяц масличных и зерновых культур, и мы достигли этого объема в ноябре прошлого года», — сказал он.

Войцеховский добавил, что до того, как Россия вышла из Черноморского зернового соглашения, 60% украинского экспорта отправлялось «коридорами солидарности», введенными ЕС и странами-соседями Украины. А остальные 40% продовольствия шли через Черное море.

Отметим, что «коридоры солидарности» позволяют перевозить товары через страны ЕС баржами, железной дорогой, автомобильным транспортом или внутренними водными путями.