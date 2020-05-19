В ЕС заявили, что Израиль должен отказаться от аннексии палестинских территорий

Страны — члены Евросоюза убеждены, что властям Израиля следует отказаться от действий, которые могут привести к аннексии палестинских территорий. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в понедельник вечером в Брюсселе.

«Мы решительно призываем Израиль воздерживаться от любого одностороннего решения, которое привело бы к аннексии любой оккупированной палестинской территории, что противоречило бы международному праву», — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что ЕС не согласится с изменением границ в случае отсутствия обоюдной договоренности между израильтянами и палестинцами.(ТАСС)