ЕС сожалеет, что Беларусь приняла решение в ответ на санкции Брюсселя покинуть программу «Восточного партнерства». Об этом заявила в понедельник ТАСС представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

«Евросоюз сожалеет о решении режима [президента Беларуси Александра] Лукашенко приостановить свое участие в программе «Восточного партнерства». Эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-партнерами», — заявила она, выразив мнение, что это решение «является демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу».

По ее словам, Евросоюз считает призыв Минска отозвать для консультаций посла Евросоюза из Беларуси «шагом к самоизоляции» и призывает сохранить открытыми каналы для коммуникации.

«Настаивая, чтобы глава миссии ЕС в Беларуси был отозван для консультаций в Брюссель, белорусские власти сделали еще один шаг к самоизоляции, — заявила она. — Сохранение каналов коммуникации открытыми имеет решающее значение в момент кризиса».