Совет Европейского Союза сегодня инициировал новый режим ограничительных мер, учитывая военную поддержку Ираном агрессивной войны России против Украины.

Об этом говорится в решении Совета ЕС. В частности, новый санкционный режим запрещает экспорт из Евросоюза в Иран компонентов, используемых в конструировании и производстве беспилотных летательных аппаратов.

Также этот режим обеспечивает правовую основу для введения визовых запретов и замораживания активов тех лиц, которые ответственны за поддержку или привлечены к иранской программе по производству дронов. (УНИАН)