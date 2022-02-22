Евросоюз решительно осудил решение президента России Владимира Путина признать независимость неподконтрольных правительству Украины районов Донецкой и Луганской областей и отправить туда свои войска. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, сделанном от имени всего ЕС. Пресс-служба Совета Евросоюза опубликовала его во вторник, 22 февраля.

«Этот незаконный акт еще больше подрывает суверенитет и независимость Украины, а также является грубым нарушением международного права и международных соглашений, включая Устав ООН, Хельсинский заключительный акт, Парижскую хартию и Будапештский меморандум», — отмечается в заявлении.

Боррель уточнил, что Россия, как подписант Минских соглашений, несет «ясную и непосредственную ответственность» за то, чтобы искать пути мирного урегулирования конфликта. Своим решением признать отдельные районы Донбасса в качестве «независимых государств», Россия «однозначно нарушила Минские соглашения, предусматривающие полное возвращение этих районов под контроль правительства Украины», добавляется в заявлении ЕС.

Таким образом, подчеркнул Боррель, Россия нарушила свои обязанности в «нормандском формате» и в Трехсторонней контактной группе. «Это также нарушение резолюции Совета Безопасности ООН 2202, требующей полной имплементации минских соглашений», — говорится в заявлении. Боррель призвал Россию, «как сторону конфликта», отказаться от признания сепаратистских образований.

«Мы предостерегаем Россию от использования подписанных пактов с самопровозглашенными «республиками» в качестве повода для последующих военных шагов против Украины. ЕС готов быстро ввести более масштабные политические и экономические санкции», — предостерегли в Евросоюзе. (DW)