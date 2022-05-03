Полиция Армении в ходе акции протеста в Ереване задержала уже 70 человек, среди которых — сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон, передает «Интерфакс».

Полицейские задерживают демонстрантов, перекрывающих улицы в центре армянской столицы в рамках проводимых оппозицией акций гражданского неповиновения.

На данный момент в центре Еревана перекрыты основные проспекты и улицы. Полицейским периодически удается разблокировать их, при этом проводя задержания демонстрантов. Вместе с тем новые группы активистов снова блокируют улицы.

Задержания в рамках протестных акций в армянской столице начались ранее 3 мая.

Антиправительственные протестные акции проводятся в Ереване каждый день с 17 апреля. Они начались после выступления армянского премьер-министра Никола Пашиняна 14 апреля в парламенте, где он заявил о требовании «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и отметил необходимость подписания соглашения о мире с Азербайджаном.