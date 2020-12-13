В Ереване противники Пашиняна перекрыли дорогу в аэропорт «Звартноц»

Десятки граждан в Ереване перекрыли дорогу в аэропорт «Звартноц» с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, сообщает «Спутник-Армения».
Находившиеся на месте полицейские призвали открыть трассу, и несколько минут спустя участники демонстрации согласились открыть проезжую часть.

«Мы продолжим протесты до тех пор, пока предатель и его команда поймут, что мы потеряли часть родины, потеряли Карабах, и теперь границы Армении под угрозой. Правительство всем составом должно уйти в отставку, и должны прийти новые люди, способные вести переговоры и сохранить то, что осталось у нас», — сказал один из демонстрантов.

| 2020-12-13T18:35:48+04:00 13 декабря 2020, 18:58|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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