В Ереване противники Пашиняна перекрыли дорогу в аэропорт «Звартноц»

«Мы продолжим протесты до тех пор, пока предатель и его команда поймут, что мы потеряли часть родины, потеряли Карабах, и теперь границы Армении под угрозой. Правительство всем составом должно уйти в отставку, и должны прийти новые люди, способные вести переговоры и сохранить то, что осталось у нас», — сказал один из демонстрантов.