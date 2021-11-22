С утра понедельника в армянской столице проходят акции протеста, организованные рядом политических сил и общественных организаций.

В результате акций протеста в разных участках Еревана в полицию доставлены 18 человек. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Граждане подвергнуты приводу за неподчинение законным требованиям правоохранителей.

По словам организаторов, цель акции — предотвратить противоречащую армянским интересам демаркацию и делимитацию границ, в том числе потребовать публикации документов, которые предназначены для подписания между Арменией и Азербайджаном.

Из-за акций затруднено движение по некоторым центральным улицам Еревана.