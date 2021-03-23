В Ереване оппозиция решила разблокировать проспект Баграмяна рядом со зданием парламента

Армянское оппозиционное объединение «Движение за спасение родины», которое с конца февраля заблокировало центральный проспект Баграмяна рядом со зданием парламента с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, во вторник приняло решение открыть его и оставить перекрытой параллельную улицу Демирчяна. Об этом сообщает пресс-служба оппозиционного объединения.

«Исходя из вышеизложенного, Совет «Движения за спасение родины» принял решение о текущем этапе борьбы: старт новой волны политических акций, расширения географии действий с вовлечением населения регионов, оставить палаточный городок на улице Демирчяна как штаб движения, восстановить свободное передвижение по проспекту Баграмяна, устранив создаваемые для граждан неудобства», — отмечается в сообщении. (ТАСС)

| 2021-03-23T16:28:06+04:00 23 марта 2021, 17:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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