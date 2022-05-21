Митинг оппозиции начался на площади Франции в центре Еревана в Армении, в данный момент со сцены выступают армянские политики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Люди начали собираться на площади, где расположен палаточный лагерь, в районе 18:00, к 18:40 площадь оказалась практически полностью заполнена людьми. Со сцены уже успели выступить два спикера. Повсюду армянские флаги, перед выступлениями политиков играла национальная музыка.