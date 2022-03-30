Эквадор стал первой страной в мире, предоставившей законные права диким животным, сообщает LADBible.

Высший суд Эквадора вынес решение по делу о шерстистой обезьяне, которую увезли из джунглей в дом библиотекаря Анны Бурбано, когда животному было около месяца. До 18 лет питомица прожила вместе с женщиной, пока зверя насильно не забрали правоохранительные органы.

Полицейские руководствовались тем, что в Эквадоре запрещено держать дома диких животных. После того, как обезьяну поместили в зоопарк, она умерла в течение месяца. Узнав об этом, Бурбано подала иск в суд, прося постановить, что права обезьяны были нарушены, когда ее переселили.

Суд, разобравшись в деле, подтвердил, что животные могут являться субъектом прав, вытекающих из других источников, помимо Конституции страны. Таким образом права обезьяны, которую пересилили насильно в зоопарк, были нарушены, согласно решению суда.

«Дикие виды животных имеют право не подвергаться охоте, ловле, отлову, сбору, добыче, хранению, удержанию, торговле или обмену», — говорится в постановлении.