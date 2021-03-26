В Египте при столкновении двух поездов погибли 32 человека

На юге Египта столкнулись два пассажирских поезда, в результате 32 человека погибли и как минимум 66 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Авария произошла в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате столкновения три вагона перевернулись.

В настоящее время на место происшествия направлены 36 машин скорой помощи, которые госпитализируют пострадавших.

Генпрокуратура страны поручила начать расследование катастрофы. Министр транспорта распорядился задержать машинистов двух поездов.

| 2021-03-26T18:19:44+04:00 26 марта 2021, 18:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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