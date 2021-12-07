Останки мужчины и женщины, похороненных с золотыми языками 2500 лет назад, были обнаружены совместной испано-египетской археологической экспедицией в двух древних гробницах примерно в 220 км к югу от Каира. Бальзамировщики иногда заменяли языки у мумий пластинами из золотой фольги, поскольку легенды гласили, что золотые языки позволяют духам умерших успешнее объясняться с Осирисом — богом возрождения, владыкой загробного мира и судьей душ усопших в древнеегипетской мифологии. Обо всем этом пишет ближневосточное издание The National News.

Каждый умерший покоился в своей отдельной гробнице, представляющей собой известняковый саркофаг. Археологи пока еще не знают, кем были эти мужчина и женщина, но их гробницы размещались рядом друг с другом. Останки женщины дошли не в очень хорошем состоянии, есть признаки того, что ее могила открывалась грабителями. Но то, что гробница мужчины оставалась нетронутой с момента захоронения тысячи лет назад и сохранила все свои погребальные сокровища, — большая удача.