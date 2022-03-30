Министерство образования Азербайджана обнародовало информацию о проектах по строительству школ на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает минобразования, в Шуше и Агдаме продолжаются работы по строительству школ на 960 ученических мест.

В рамках проекта «Умное село», реализуемого в селе Агалы Зангиланского района, строится средняя школа на 288 ученических мест.

Кроме того, подготавливается проектно-сметная документация по строительству полной средней школы на 960 ученических мест в Джебраиле и Физули, а также по капитальному ремонту школы на 144 ученических места в поселке Суговушан.