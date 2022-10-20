20 октября в городе Джабраил прошла церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает АПА, на площади, где развеваются государственные флаги обеих стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Турции, турецкая делегация — Президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.