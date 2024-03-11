Состоялась церемония официальной встречи прибывшего с визитом в Азербайджан Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Как сообщает #, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Казахстана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Казахстана.
Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал азербайджанских солдат.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Казахстана, а делегация Казахстана – Президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым .
Главы государств сделали официальное фото.