Состоялась церемония официальной встречи прибывшего с визитом в Азербайджан Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Как сообщает #, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Казахстана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Казахстана.

Президент Касым-Жомарт Токаев поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Казахстана, а делегация Казахстана – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым .

Главы государств сделали официальное фото.