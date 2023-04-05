5 апреля во Дворце Нации в столице Таджикистана Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает #, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Таджикистана, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Таджикистана.
Президент Ильхам Алиев поприветствовал солдат.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены таджикской делегации были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – президенту Эмомали Рахмону.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Президенты Азербайджана и Таджикистана сделали совместное фото.