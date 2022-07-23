В ближайшие пять лет в Донецке построят новый аэропорт. Об этом 23 июля заявил «мэр города» Алексей Кулемзин.

«Рассматриваем вопрос строительства нового аэропорта. Я уверен, что в ближайшие пять лет у нас будет современный аэропорт. Построить его не представляет технического труда», — цитирует его TACC.

Градоначальник отметил, что существующая в Донецке воздушная гавань восстановлению не подлежит.

«В нынешнем аэропорту в принципе нечего восстанавливать, там раньше была линия соприкосновения. Мы найдем территорию под строительство аэропорта, с землей проблем нет», — подчеркнул Кулемзин (aif. ru)